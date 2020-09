Israel und arabische Staaten: „Dämmerung eines neuen Nahen Ostens“: Trump feiert Friedensverträge

Palästinensische Aktivisten protestierten am Dienstag im Westjordanland und im Gazastreifen gegen die Vertragsparteien. Sie steckten Bilder von Trump, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den Anführern der Vereinigten Arabischen Emirate und von Bahrain in Brand. Palästinensische Extremisten im Gazastreifen feuerten laut israelischem Militär zwei Raketen auf Israel ab, was offenbar zeitlich mit der Unterzeichnung zusammenfallen sollte.