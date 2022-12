Israel Vereidigung: Sorge um Netanjahus rechts-religiöse Regierung

29. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Benjamin Netanjahu spricht während einer Sondersitzung des israelischen Parlaments, um die neue Regierung zu bestätigen und zu vereidigen. Bild: Bild: dpa

Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel ist die Regierung des Siegers Benjamin Netanjahu in Jerusalem vereidigt worden. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten.