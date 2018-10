Israel Verteidigungsminister Lieberman droht Hamas mit Schlag „so hart wie möglich“

Gaza/Tel Aviv Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat der im Gazastreifen herrschenden Hamas mit einer neuen Militäroperation gedroht. „Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir der Hamas einen Schlag versetzen müssen, der so hart wie möglich ist“, sagte Lieberman der israelischen Nachrichtenseite ynet am Sonntag. Die Entscheidung liege am Ende aber in den Händen der israelischen Regierung.