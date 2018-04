Israel: Warum Netanjahu einen Flüchtlingsdeal verkündet – und kurz darauf wieder einkassiert

Das Abkommen war von ihm offensichtlich sowohl innen- als auch außenpolitisch unzureichend abgesichert und vorbereitet worden. So reagierte Berlin überrascht auf Netanjahus Ankündigung. In einem Statement des deutschen Innenministeriums heißt es: „Eine konkrete Anfrage, in Israel lebende Flüchtlinge, insbesondere aus afrikanischen Staaten, im Rahmen des Resettlement-Programms des UNHCR in Deutschland aufzunehmen, ist im BMI nicht bekannt.“ Und auch in Rom oder in Ottawa wusste man angeblich nichts von einer Zusage, afrikanische Flüchtlinge aus Israel aufzunehmen.