Israel Zehntausende protestieren gegen Regierung von Netanjahu

20. Mai 2023 | Quelle: dpa

Proteste in Tel Aviv gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Bild: Bild: dpa

Aus Protest gegen die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind in Israel wieder Zehntausende auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Samstagabend in mehreren großen Städten und schwenkten israelische Flaggen.