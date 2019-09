Israels Ministerpräsident: Netanjahu will bei Wahlsieg Jordantal annektieren

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will im Falle eines Sieges bei der Wahl in einer Woche das Jordantal im Westjordanland annektieren. In der Folge wolle er auch andere jüdische Siedlungen in dem Palästinensergebiet unter israelische Souveränität bringen, kündigte Netanjahu am Dienstag an. Arabische Spitzenpolitiker reagierten mit Empörung, UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte ein solcher Schritt wäre „verheerend“ für die gesamte Idee einer Zwei-Staaten-Lösung.