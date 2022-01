IT-Branche : Xi fordert chinesische IT-Unternehmen zu Aufholjagd auf

Er sprach von ungesunden Trends, die eine Bedrohung der wirtschaftlichen und finanziellen Sicherheit darstellten, ohne genauer zu werden. Am Mittwoch hatte die Regierung in Peking einen Entwicklungsplan für die digitale Wirtschaft bekanntgegeben hat, durch den der Anteil des Sektors am Bruttoinlandsprodukt erhöht werden soll. Zuletzt hatten die Behörden aber auch die Kontrolle über den Technologiesektor verschärft.