Italien Conte legt Juncker am Dienstag offenbar neuen Etat-Entwurf vor

RomIm Ringen um eine Lösung des Haushaltsstreits mit der EU will der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte einem Medienbericht zufolge am Dienstag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen. Bei dieser Begegnung werde er Juncker einen neuen Entwurf für den Etat 2019 vorlegen, zitierte die italienische Nachrichtenagentur AdnKronos am Mittwoch den Regierungschef aus Rom. Er sei optimistisch mit Blick auf seinen Vorschlag, der eine Anhebung der Investitionen vorsehe.