Italien: Die Lega nimmt einen Anstieg des Haushaltsdefizits in Kauf

Italien muss der EU-Kommission bis Oktober ihren Haushalt 2020 vorlegen. Dieser müsste damit im September vom Parlament in Rom verabschiedet werden. Die Kommission verlangt Zusagen, dass das Budget nicht gegen die EU-Regeln verstößt. Die Verschuldung Italiens ist die zweithöchste in der Euro-Zone, was auch die Investoren an den Finanzmärkten alarmiert.