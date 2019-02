 Italien: EU-Kommission kappt Wirtschaftsprognose für Italien

RomDie EU-Kommission schraubt einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa zufolge die Prognose für das Wirtschaftswachstum in Italien deutlich zurück. Die Volkswirtschaft dürfte in diesem Jahr nur noch um 0,2 Prozent wachsen statt der bislang von Brüssel prognostizierten 1,2 Prozent, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch ohne Angabe von Quellen.