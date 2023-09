Italien Italien trauert um Ex-Präsidenten Giorgio Napolitano

23. September 2023 | Quelle: dpa

Giorgio Napolitano war der erste Ex-Kommunist, der in Italien zum Präsidenten gewählt wurde. Bild: Bild: dpa

Italien trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Giorgio Napolitano, der auch international hoch angesehen war. Der ehemals kommunistische Politiker starb am Freitagabend im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Rom. Über alle politischen Grenzen hinweg bekundeten ihm die Parteien in seinem Heimatland Respekt.