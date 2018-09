Italien Italiens Haushaltsplan soll am Dienstag stehen

RomIn Italien ziehen sich die Verhandlungen der Regierungskoalition über den Haushalt 2019 weiter hin. Ministerpräsident Giuseppe Conte strebt eine Vereinbarung bis Dienstagvormittag an, wie am Montag aus Regierungskreisen verlautete. Dann solle Einigkeit über die Wirtschafts- und Finanzziele für die kommenden drei Jahre herrschen. Über Details wurde zunächst nichts bekannt. Conte sagte vor Journalisten lediglich, es gebe Fortschritte in den Gesprächen.