Italien: Italiens Innenminister erhält Urlaubseinladung von FPÖ

Die spanische Linkspartei Podemos hatte am Samstag getwittert, der Innenminister Italiens sei wegen seiner Beleidigungen von Flüchtlingen und Rettern eine „Persona non grata“ auf der Baleareninsel. Italienische Medien berichteten zugleich, der mallorquinische Inselrat habe einstimmig beschlossen, Salvini nicht willkommen zu heißen. Der Chef der fremdenfeindlichen Lega hatte privaten Seenotrettern die Einfahrt in italienische Häfen versperrt. Salvini reagierte prompt auf die Entscheidung des Inselrats: „Nicht willkommen auf Mallorca? Wen kümmert das, ich mache meinen Urlaub in Italien“, schrieb er auf Twitter.