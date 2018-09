Italien Italiens Wirtschaftsminister Tria lenkt im Haushaltsstreit ein

RomIm Streit um die Haushaltsplanung der italienischen Regierungskoalition kommt der parteilose Wirtschaftsminister Giovanni Tria Forderungen der populistischen 5-Sterne-Bewegung entgegen. Der Etat für 2019 werde ein Grundeinkommen für Arme beinhalten und die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen, sagte Tria am Mittwoch. So ließen sich gesellschaftliche Folgen des technologischen Wandels besser auffangen und Firmen könnten jüngere, besser ausgebildete Mitarbeiter einstellen.