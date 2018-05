Italien-Krise: Oettinger löst mit Wahlempfehlung an Italien Empörung aus

Straßburg EU-Kommissar Günther Oettinger hat mit einer Wahlempfehlung gegen Populisten in Italien empörte Reaktionen ausgelöst. Oettinger sagte am Dienstag in einem Interview der Deutschen Welle, er hoffe, dass die negative Reaktion der Finanzmärkte die Italiener bei Neuwahlen davon abbringe, Populisten zu wählen.