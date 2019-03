Italien, Monaco, Frankreich: Chinas Staatschef Xi Jinping besucht Europa

Xi und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron werden mit ihren Ehefrauen am Sonntagabend an der Côte-d'Azur in der Nähe von Nizza zu Abend essen, wie der Élyséepalast mitteilte. Am 25. März sei dann in Paris eine Arbeitssitzung der Staatschefs geplant; sie wollen sich anschließend vor den Medien äußern. Bei dem Besuch solle die „globale strategische Partnerschaft“ beider Länder gefestigt werden, es gehe dabei auch um die Beziehung zwischen der EU und China.