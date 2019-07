Italien: Salvini droht Koalitionspartner 5 Sterne mit Neuwahlen

Salvinis Nadelstiche gegen den Koalitionspartner sind nicht neu. Der Lega-Chef hat mehrfach mit einer raschen Neuwahl gedroht. Er will den Schwung seiner Partei aus guten Umfrage- und Wahlergebnissen nutzen. Bei der Parlamentswahl im März 2018 wurden die 5 Sterne mit Abstand stärkste Einzelpartei und erzielten knapp 33 Prozent, die Lega kam auf 17 Prozent. Bei der Europa-Wahl Ende Mai aber holten die 5 Sterne nur noch 17 Prozent, etwa halb so viel wie die Lega. Das Kräfteverhältnis der beiden Partner kehrte sich also um. Seither tritt Salvini, der zugleich Innenminister ist und mit seiner harten Politik gegen die Aufnahme von Flüchtlingen punktet, gegenüber dem Koalitionspartner immer offensiver auf.