 Italien und Polen: Salvini und Kaczynski wollen offenbar Bündnis für Europawahl schmieden

WarschauDer italienische Innenminister Matteo Salvini trifft am 9. Januar in Warschau Jaroslaw Kaczynski, den Parteichef der nationalkonservativen Regierungspartei Polens, PiS. Das bestätigte am Donnerstagabend die Sprecherin der Partei, Beata Mazurek. Laut der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ soll es dabei um ein Bündnis zur Europawahl im Mai gehen.