Italien vor der Wahl: „Propaganda muss bekämpft werden“

Padoan ist kein Politiker mit Bodenhaftung. Der 68jährige war Wirtschaftsprofessor an vielen Universitäten, arbeitete beim Internationalen Währungsfonds und war Chefvolkswirt der OECD. Seit 2014 ist er Minister, erst im Kabinett von Matteo Renzi, dann bei Premier Paolo Gentiloni. „Mir gefällt der Wahlkampf sehr, denn so kann ich bei den normalen Leuten überprüfen, ob unsere Politik effizient ist oder nicht“, sagt er zwischen zwei Terminen, „hier kann ich sehen, ob die Wirtschaftspolitik der Regierung ankommt.“ Die Woche über ist er Minister in Rom oder Brüssel, an den Wochenenden und jetzt zum Endspurt tourt er durch die Toskana. Sein Wahlkreis ist groß und reicht bis zur Rotweinstadt Montalcino.