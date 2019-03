Italien: Zugstrecken-Projekt spaltet Regierung

RomKurz vor Ablauf einer wichtigen Vergabefrist an diesem Montag streiten in Italien die beiden Regierungsparteien erbittert über ein milliardenschweres Bahnprojekt. Die rechte Lega ist für die Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke (TAV) von Turin nach Lyon in Frankreich, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) ist dagegen. Anders als behauptet drohe die Koalition daran aber nicht zu zerbrechen, versicherte Agrarminister Gian Marco Centinaio von der rechtspopulistischen Lega am Samstag.