Italien: Zweite Runde der Regierungsbildung in Rom ohne Ergebnis – Berlusconi schießt quer

RomKein weißer Rauch in Rom: Zweimal waren sämtliche Parteien schon vorgeladen bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Doch eine Regierung ist sechs Wochen nach der Wahl in Italien immer noch nicht in Sicht. Das Ritual der Konsultationen ist in der Verfassung festgelegt. Am Ende ist es das Staatsoberhaupt - mit viel mehr Macht als der Bundespräsident ausgestattet -, das einem Politiker den Auftrag zur Bildung einer Regierung gibt.