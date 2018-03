Italienischer Machtpoker: Berlusconi unterstützt Lega-Chef

Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, die mit mehr als 32 Prozent stärkste Einzelpartei geworden war, hatte sich offen für Gespräche mit allen politischen Kräften gezeigt. „Aber ihr müsst auch mit uns reden, andernfalls wird es schwierig, etwas in dieser Legislaturperiode zu erreichen“, sagte er am Dienstagabend in seiner Heimat Pomigliano D'Arco bei Neapel.