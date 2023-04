Die Therapien, denen der 86-Jährige unterzogen wird, zeigten die erwarteten Ergebnisse, so dass man „vorsichtig optimistisch” sein könne, hieß es in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung der Mailänder Klinik San Raffaele. Die überwachte Organfunktion habe sich in den vergangenen 48 Stunden entsprechend verbessert. Berlusconi wird seit Mittwoch in dem Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung und chronischer Leukämie auf der Intensivstation behandelt.