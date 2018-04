Italienwahl: Fünf-Sterne-Bewegung will nicht mit Berlusconis Forza regieren

Zuletzt beanspruchten sowohl Fünf Sterne als auch die Lega das Recht, den künftigen Regierungschef zu stellen. Am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche will Staatspräsident Sergio Mattarella in formellen Gesprächen versuchen, die Pattsituation zu lösen. Ein Regierungsbündnis aus Fünf Sterne und Lega dürfte die Europäische Union (EU) alarmieren, denn beide eint ihre Ablehnung von EU-Haushaltsregeln.