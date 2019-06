Iwan Golunow: Kremlkritiker Nawalny bei Kundgebung für Journalisten festgenommen

MoskauBei einer nicht genehmigten Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau ist Kremlkritiker Alexej Nawalny festgenommen worden. Das bestätigte seine Sprecherin über den Kurznachrichtendienst Twitter. Auf Bildern ist zu sehen, wie Russlands führender Oppositioneller am Mittwoch von Polizisten in einen Polizeibus gezogen wird. Dem Bürgerrechtsportal „OWD-Info“ zufolge wurden mindestens 90 Demonstranten festgenommen.