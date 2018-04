IWF-Frühjahrstagung: Finanzminister Scholz muss den Amerikanern die Grundlagen der europäischen Handelspolitik erklären

Doch immer, wenn eine Krise sich gelegt hat, poppt an anderer Stelle die nächste auf: In den Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs war der Streit um die Handelspolitik das dominierende Thema. Am 1. Mai läuft die Frist aus, die US-Präsident Donald Trump den Europäern gesetzt hat, um auf seine Forderungen wie etwa Zollsenkungen zu reagieren. Ob bis dahin eine Einigung gelingt, ist ungewiss. In den Gesprächen am Rande des IWF war die Stimmung düster, wie Teilnehmer berichten. Ob eine Einigung gelinge, sei keinesfalls sicher.