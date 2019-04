IWF-Frühjahrstagung Scholz wirbt für Mindeststeuer für Google & Co.

Auch IWF-Chefin Christine Lagarde kann einer Mindestbesteuerung wesentlich mehr abgewinnen als einer Digitalsteuer, die ihr Landsmann Emmanuel Macron gerade im Alleingang in Frankreich durchziehen will. Sie hat dem Vernehmen nach den deutschen Vorschlag auf die Tagesordnung bei den Gesprächen in Washington gesetzt. Vielleicht treibt die Mindestbesteuerung im Washingtoner Frühling nun (im übertragenen Sinne) aus, so dass die OECD als federführende Organisation den Ministern wie geplant im kommenden Jahr einen international zustimmungsfähigen Vorschlag vorlegen kann. Er könnte den Steuerwettbewerb in ein ruhigeres Fahrwasser lenken, und der Konflikt um die Besteuerung der Digitalwirtschaft wäre entschärft.