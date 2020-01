IWF: Handelsdeal von USA und China mildert globale Unsicherheit

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He hatten am Mittwoch im Weißen Haus ihre Unterschriften unter das "Phase 1" genannte Abkommen gesetzt. China soll nach US-Angaben in den nächsten beiden Jahren für zusätzlich mindestens 200 Milliarden Dollar amerikanische Waren kaufen, um das riesige Handelsdefizit der Vereinigten Staaten zu verringern. Einige Zölle werden die USA im Gegenzug reduzieren, andere angedrohte Maßnahmen wurden ausgesetzt. Es bleiben aber Sonderzölle in Kraft, die im Zuge des Konflikts von den beiden führenden Wirtschaftsmächten gegenseitig erhoben wurden. Trump will diese erst aufheben, wenn ein zweites Teilabkommen mit weiteren Details steht.