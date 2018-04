IWF warnt vor Protektionismus: Die 8 wichtigsten Botschaften des Weltwirtschaftsberichts

Das Wachstum in den USA wird ebenfalls nachlassen, auch aufgrund der jüngsten Änderungen in der Leitzinspolitik. In Schwellen- und Entwicklungsländern wird sich das Wachstum in etwa auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren. Bislang sind die finanziellen Rahmenbedingungen ideal, doch Protektionismus, geopolitische Spannungen und Unruhen könnten das Vertrauen in Investitionen und das Wachstum dämpfen.