Jacinda Ardern Neuseelands Premierministerin kündigt Rücktritt an

19. Januar 2023 | Quelle: dpa

Jacinda Ardern gibt ihr Amt als neuseeländische Premierministerin ab. Bild: Bild: dpa

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Bei ihrer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr kündigte sie an, sie werde am 7. Februar ihr Amt aufgeben.