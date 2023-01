Jackson in Teton County „Das hat jede Form von Mittelschicht in dieser Gemeinde zerstört“

Jackson und die umliegende Region Jackson Hole gelten seit mehr als 100 Jahren als beliebte Ziele. Was hat sich in den vergangenen Jahren also geändert?

Es ist die Menge an Reichtum, die in diese winzig kleine Gemeinde geflossen ist. Der Trend an sich ist keine Anomalie. Er ist Teil einer Verschiebung innerhalb der amerikanischen Wirtschaft, dem Wachstum des Reichtums an der Spitze. Hier sehen wir die Auswirkungen dieser Entwicklung am deutlichsten, weil es das reichste Gebiet in den Vereinigten Staaten ist. Geld ist schon immer hierher geflossen, spätestens seitdem die Ski-Resorts gebaut wurden. Aber es ist in den 1990er und 2000er Jahren hat sich der Zufluss noch einmal beschleunigt. Und seit Covid ist der Wohlstand sogar noch weiter gewachsen. Nur um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln: 80 Prozent des Reichtums in Teton County kommt von außerhalb der Gemeinde. Er geht auf Investments zurück, auf Erfolge am Finanzmarkt. Doch daran hat die einheimische arbeitende Bevölkerung keinen Anteil. So hat die Entwicklung innerhalb von 15, 20 Jahren jede Form von Mittelschicht in dieser Gemeinde zerstört.