 Jahr des Schweins: Wie das chinesische Neujahrsfest den Welthandel lähmt

So verzeichnete die chinesische Glücksspielmetropole Macau im vergangenen Jahr fast eine Millionen Besucher während der Feiertage – 40 Prozent mehr als in einer normalen Woche. Die Hotelpreise stiegen um das Vierfache an.



Allerdings sinkt die Lust der Chinesen, die langen Feiertage auch zu nutzen, um selbst etwas von der Welt zu sehen. Sieben Millionen Überseereisen prognostiziert Ctrip für dieses Neujahrsfest. Nach Daten von Ctrip sind in diesem Jahr Thailand, Japan, Indonesien und Singapur die beliebtesten Ziele. Für das Ferne Europa fehlt es ihnen dieses Jahr an Budget in der Reisekasse.