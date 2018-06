Jahrestag: Aktivisten erinnern an Tiananmen-Massaker

HongkongAuch zum 29. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China haben Hongkonger Aktivisten zu einer Mahnwache und Lichterkette aufgerufen. Dabei wollten sie auch trotz deutlicher Warnungen aus Peking zum „Ende der Einparteiendiktatur“ aufrufen, wie eine Vizevorsitzende der Hongkonger Allianz zur Unterstützung Patriotischer Demokratischer Bewegungen in China, Chow Hang Tung, in einer vorab veröffentlichten Rede für die Kundgebung im Victoria Park erklärte.