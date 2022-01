Jahrestag der Stürmung des Kapitols: Keine Spenden aus der Wirtschaft? Für Trump und Co. kein Problem

Ein Jahr nachdem aufgeputschte Trump-Anhänger am 6. Januar 2020 das Kapitol in Washington stürmten, um die Bestätigung von Bidens Wahlsieg zu verhindern, ist das erfolgreiche Fundraising von McCarthy, Scalise und Greene eine Überraschung. Schließlich hatten zahlreiche Großunternehmen angekündigt, ihre Spendensammelvehikel – PACs genannt – würden kein Geld mehr an Politiker überweisen, die gegen die Zertifizierung des Wahlergebnisses gestimmt hatten. PACs sind technisch unabhängige Einrichtungen, in die Mitarbeiter von Unternehmen einzahlen können, um gemeinsam Spenden zu verteilen. Sie sind nicht an Weisungen des Mutterkonzerns gebunden, verfolgen aber in der Regel ihre Interessen.