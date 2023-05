Jahrestag Putin rechtfertigt Kämpfe in Ukraine - spricht von „Krieg”

09. Mai 2023 | Quelle: dpa

Russische Soldaten marschieren zum Roten Platz, um an einer Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau teilzunehmen. Bild: Bild: dpa

Am 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland hat Russlands Präsident Wladimir Putin sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als angebliches Opfer dargestellt. „Heute befindet sich die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt”, sagte Putin am Dienstag vor Tausenden Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau.