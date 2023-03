Jahrestag Putin überraschend auf annektierte Halbinsel Krim

18. März 2023 | Quelle: dpa

Uniformierte Jugendliche marschieren in Jalta anlässlich einer Aktion zum neunten Jahrestag der Krim-Annexion an einem Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin vorbei. Bild: Bild: dpa

Kremlchef Wladimir Putin ist zum neunten Jahrestag der russischen Annexion der Krim zu einem unangekündigten Besuch auf der Schwarzmeer-Halbinsel eingetroffen. „Unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin hat es drauf, zu überraschen”, schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, am Samstag in seinem Telegram-Kanal. Das Staatsfernsehen verbreitete Bilder, auf denen der Kremlchef bei der Eröffnung einer Kunstschule für Kinder in Sewastopol zu sehen war.