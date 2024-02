Jahrestag von Kriegsbeginn EU verhängt neue Russland-Sanktionen

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Wladimir Putin (3.v.l) besucht die Forschungs- und Produktionsgesellschaft Uralwagonsawod (Uralwaggonwerk). Bild: Bild: dpa

Die EU verhängt zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine neue Russland-Sanktionen. Vertreter der 27 Mitgliedstaaten verständigten sich am Mittwoch in Brüssel auf eine erhebliche Erweiterung der Liste mit Personen und Einrichtungen, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Zudem sollen auch weitere Unternehmen sanktioniert werden, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen. An sie dürften aus der EU dann keine militärisch nutzbaren Güter und Technologien mehr verkauft werden.