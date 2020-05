Jahrestag zum Sieg über Hitler-Deutschland: Trump bietet Putin in Telefonat Corona-Hilfen an

Die Präsidenten Russlands und der USA haben sich in einem Telefonat zum Jahrestag des Siegs über Hitler-Deutschland die Verbundenheit ihrer Länder versichert. In einer Mitteilung des Kremls hieß es am Donnerstag, Wladimir Putin und Donald Trump hätten „die historische Bedeutung“ der Allianz im Zweiten Weltkrieg betont, „die unseren Völkern ermöglicht hat, einen gemeinsamen Feind zu besiegen“. Das Weiße Haus ergänzte, die Präsidenten hätten des 75. Jahrestags des Sieges in Europa gedacht.