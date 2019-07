Jair Bolsonaro: Brasiliens Präsident will Arbeitnehmerrechte beschneiden

BrasiliaDer brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erwägt eine Beschneidung der Arbeitnehmerrechte. „Was ich versuche, dem Arbeiter anzubieten, ist folgendes: weniger Rechte und Jobs oder alle Rechte und Arbeitslosigkeit“, sagte Bolsonaro am Sonntag (Ortszeit) in Brasilia zu Reportern. Das große Schwellenland steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Regierung und Zentralbank senkten erst kürzlich ihre Prognosen für das Wachstum im laufenden Jahr auf 0,8 Prozent. Um die Konjunktur wieder in Gang zu bringen, strebt Bolsonaro eine Entlastung der Unternehmen an.