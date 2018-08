Jakiw Palij: USA schieben früheren KZ-Aufseher nach Deutschland ab

BerlinDie USA haben einen früheren Aufseher des Zwangsarbeitslagers Trawniki nach Deutschland ausgewiesen. Die Abschiebung des 95-jährigen Jakiw Palij sei am frühen Dienstagmorgen erfolgt, erklärte das Weiße Haus. Ein Richter hatte die Ausweisung bereits 2004 angeordnet, doch wollte kein Land ihn aufnehmen. Er lebte in New York.