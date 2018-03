Jan Kuciak: EU schickt nach Journalistenmord Delegation in die Slowakei

Peter Bardy, Chefredakteur von Kuciaks früherem Arbeitgeber „aktuality.sk“, appellierte an die EU, demokratische Institutionen in der Slowakei zu schützen. Er wolle „alle politischen Führer der Europäischen Union“ dazu aufrufen, „die Ereignisse in der Slowakei noch genauer“ zu beobachten, sagte Bardy der „Bild am Sonntag“. „Wenn es das Ziel dieses furchtbaren Verbrechens war, uns einzuschüchtern, dann ist das auf gewisse Weise gelungen“, befand er. „Denn falls sich bestätigen sollte, dass Jan für seine Arbeit ermordet wurde, wäre das auch eine Botschaft an uns: Dass es sehr gefährlich sein kann, in der Slowakei als Journalist zu arbeiten. Und nicht nur in der Slowakei.“