Jan Kuciak: Investigativer Springer-Journalist in der Slowakei getötet

Der Slowake Jan Kuciak war seit 2015 Redakteur des Newsportals „Aktuality.sk“, das zu Ringier Axel Springer Slovakia gehört. Der 27-Jährige wurde am Wochenende in seinem Wohnhaus rund 65 Kilometer östlich der Hauptstadt erschossen. Präsident Andrej Kiska erklärte, die Täter müssten so schnell wie möglich gefunden und die Sicherheit aller Journalisten müsse mit allen Mitteln gewährleistet werden. Ministerpräsident Robert Fico berief eine Krisensitzung mit dem Innenminister ein, an der auch der Generalstaatsanwalt sowie Polizeichef Gaspar und der Chef des Geheimdienstes teilnahmen. „Sollte sich herausstellen, dass der Tod des investigativen Reporters etwas mit seiner journalistischen Arbeit zu tun hat, wäre dies ein beispielloser Angriff auf die Meinungsfreiheit und Demokratie in der Slowakei“, hieß es in einer Erklärung des Regierungschefs.