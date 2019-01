 Jan Wörner: Esa-Chef will stärkere internationale Zusammenarbeit im All

Das zeige auch die jüngste Mission der Chinesen. So hat „Chang'e 4“ beispielsweise Saatgut geladen. Damit wollen die Forscher prüfen, ob Gemüseanbau in einer geschlossenen Umgebung bei der niedrigen Schwerkraft der Mondoberfläche möglich ist. Dies, so Wörner, sei ein Beispiel dafür, wie sich auf dem Mond Erkenntnisse für künftige Missionen gewinnen lasse.