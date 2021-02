Janet Yellen: USA wollen sich für baldiges internationales Steuerabkommen starkmachen

Nach dem Machtwechsel im Weißen Haus macht sich die neue US-Regierung für ein baldiges internationales Steuerabkommen stark. In einem Telefonat mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, sagte die neue US-Finanzministerin Janet Yellen am Dienstag, die USA strebten zeitnah eine Vereinbarung an. Auch sollten in bilateralen Handelsfragen Lösungswege gefunden werden, heißt es weiter in einer Erklärung des US-Finanzministeriums zu dem Telefongespräch.