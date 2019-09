Janusz Wojciechowski: Betrugsermittler prüfen Vorwürfe gegen Kandidaten für EU-Kommission

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will am Montag die Liste aller Kandidaten für ihr Kommissionsteam veröffentlichen, bevor sie am Dienstag auch die künftige Aufgabenverteilung bekannt gibt. Jeder EU-Staat wird in ihrem Team mit einem Kommissar oder einer Kommissarin vertreten sein.