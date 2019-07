Japan: 12 Tote und mehrere Vermisste bei Feuer in Kyoto

Nach Angaben der Polizei der Präfektur Kyoto brach das Feuer in dem dreistöckigen Gebäude am Donnerstagmorgen aus, nachdem ein Mann hineinstürmte und eine unbekannte Flüssigkeit verteilte. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich laut der Feuerwehr mehr als 70 Menschen in dem bekannten Studio Kyoto Animation (KyoAni). Die meisten seien hinausgerannt.