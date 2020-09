Japan Abe tritt ab und macht Weg für Suga frei

Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident in Japans Geschichte. Im August hatte er wegen Gesundheitsproblemen seinen Rücktritt angekündigt. Er leidet unter einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. „Ich habe meinen Körper und meine Seele für die wirtschaftliche Erholung und Diplomatie eingesetzt, um Japans nationale Interessen jeden Tag zu schützen, seitdem wir wieder an der Macht sind“, sagte Abe Reportern vor dem Büro des Ministerpräsidenten, bevor er in sein letztes Kabinettstreffen ging. „Während dieser Zeit war ich in der Lage zahlreiche Herausforderungen in Angriff zu nehmen und ich bin stolz auf mich.“