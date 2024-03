Japan, China und Südkorea Zwischen Überalterung und Immobiliencrash: Wie geht es Ostasien wirklich?

Rövekamp mahnt zur Vorsicht bei solchen Vergleichen. Zum einen sei China um ein Vielfaches größer als Japan, „und zweitens ist China bei allen Fortschritten, die sie bisher ja gemacht haben, noch lange nicht so weit entwickelt wie Japan oder Südkorea“. Das zeige sich am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder auch an den teilweise krassen Entwicklungsunterschieden zwischen den Regionen.



„Fakt ist aber sicherlich, dass die aktuelle Immobilienkrise in China schon relativ fundamental ist“, macht er klar. Die enormen Leerstände, die vielen bezahlten, aber aufgrund der Insolvenz der Bauträger nicht fertiggestellten Wohnungen seien ein ernsthaftes Problem. Da viele Käufer Kredite aufgenommen hätten, bestehe die Gefahr, dass sich die Immobilienkrise zu einer Bankenkrise ausweite, warnt Rövekamp. Das sei in Japan zwar ähnlich gewesen, aber dort hätten die Menschen auf Kredit spekuliert, es sei also nicht in erster Linie um den Erwerb von Wohneigentum gegangen.