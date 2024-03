Japan, China und Südkorea Zwischen Überalterung und Immobiliencrash: Wie geht es Ostasien wirklich?

Frank Rövekamp, Direktor des Ostasieninstituts in Düsseldorf, hat dafür eine einfache Erklärung: Die Japaner sind zum allergrößten Teil im Inland verschuldet, also in der Landeswährung Yen. Neben Unternehmen und Bürgern kauften vor allem institutionelle Anleger wie Pensionsfonds die Staatsanleihen und reichten sie an die japanische Notenbank (BoJ) weiter, die so über die Jahre rund die Hälfte der Staatsschulden in ihre Bücher nahm.