Japan „Der Geldpolitik gehen die Optionen aus“

Für nicht wenige Beobachter hat sich die BoJ in eine geldpolitische Sackgasse manöviert. Teilen Sie diese Kritik?

In der Tat gehen der Bank of Japan die Optionen aus. Ein noch tieferer Negativzins würde die Profitabilität der Banken reduzieren. Wenn man bedenkt, dass sie die Kreditvergabe an Firmen, die durch COVID-19 geschädigt wurden, erhöhen müssen, ist eine weitere Belastung der Banken unwahrscheinlich. Die Notenbank hat bereits die Notkreditvergabe an Banken vom März dieses Jahres um weitere sechs Monate verlängert. Eine Senkung des Zehn-Jahres-Renditeziels von 0,0 Prozent ist auch unwahrscheinlich, da dieser Schritt Versicherer in Bedrängnis bringt, die positive Renditen für ihre langfristigen Anlagen benötigen.